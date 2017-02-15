  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Астрономы США обнаружили 117 новых экзопланет
    Опубликовано: 2017-02-15 15:00:47

    Список составлен на основе анализа сигналов, которые не являются следствием вращения или активности звезд.

    Ученые Калифорнийского университета обнаружили 117 ранее неизвестных экзопланет, основываясь на данные, полученные за последние 20 лет с помощью телескопа HIRES в обсерватории Кека на Гавайях. Об этом говорится в сообщении The Astronomical Journal.

    Телескоп может фиксировать гравитационные колебания, вызванные вращением планет вокруг своих звезд.

    "Мы представили список из 117 планет-кандидатов , которые не упоминались среди возможных", - отмечается в сообщении.

    Список составлен основе анализа сигналов, которые не являются следствием вращения или активности звезд.

    "Существование 50 космических тел было установлено с определенной долей уверенности, требующей дополнительной проверки", - говритяс в сообщении.

    Сегодня астрономы подтвердили существование 3563 экзопланет.

    8 февраля специалисты обнаружили большую черную дыру, которая поглощает космические объекты в созвездии Девы уже в течение 11 лет.

    ЛIГАБiзнесIнформ

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...