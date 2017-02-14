Представник Уповноваженого бере участь у 66 сесії Комітету ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок Опубликовано: 13-14 лютого 2017 року в Женеві (Швейцарія) проходить 66-та сесія Комітету ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок, у якій бере участь Представник Уповноваженого з питань дотримання прав дитини, недискримінації та ґендерної рівності Аксана Філіпішина.

«З моменту подання останнього звіту України Комітету минуло шість років. Однак результати контролю за дотриманням рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, що здійснюється Омбудсманом України, свідчать, що ситуація у цій сфері не суттєво змінилася, і основні проблеми у сфері ґендерної рівності залишаються незмінними. Наразі актуальною проблемою залишається низька поінформованість населення щодо положень Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». Так, на підставі даних загальнонаціонального дослідження можна зазначити, що незнання законодавства є однією з причин того, що жінки, які зазнали дискримінації за ознакою статі, не звертаються до органів державної влади за захистом своїх прав», – зазначила Аксана Філіпішина під час свого виступу перед членами Комітету ООН.

Вона наголосила також на тому, що залишається низькою кількість звернень до Омбудсмана України з питань рівності прав і свобод незалежно від статі. Упродовж 2016 року надійшло лише 7 звернень, що стосувалися рівності прав жінок і чоловіків: зокрема щодо створення умов, які дають жінкам можливість поєднувати роботу з материнством; дискримінації за ознакою статі при прийомі на роботу, а також просуванні по роботі; дискримінації жінок-поліцейських під час несення ними служби, а також дискримінаційного висвітлення інформації стосовно жінок-військовослужбовців.

Як повідомила Аксана Філіпішина, актуальною проблемою в Україні залишається збереження ґендерних диспропорцій в оплаті праці (за даними Державної служби статистики України, за 9 місяців 2016 року рівень середньомісячної заробітної плати жінок був на 25,7% нижчий, ніж рівень середньомісячної заробітної плати чоловіків).

Під час свого виступу Представник Уповноваженого торкнулася і питання порушення прав жінок у зв’язку з насильством у сім’ї. Так, у 2016 році до Омбудсмана України надходили звернення від жінок щодо захисту від насильства в сім’ї, в тому числі, неналежного реагування органами поліції на випадки насильства. Також не завжди жінки-жертви насильства в сім’ї належним чином поінформовані про види комплексної допомоги (психологічних, соціальних, медичних або інформаційних послуг), які вони можуть отримати у випадку насильства в сім’ї. Відсутні в Україні й спеціалізовані заклади для надання цілодобової комплексної допомоги жінкам-жертвам у випадку насильства в сім’ї. Частково такі функції здійснюють центри соціально-психологічної допомоги, яких в Україні 19. Однак на фоні більше ніж 85 тис. звернень від жінок щодо насильства в сім’ї, відображених у відомчій статистиці Міністерства соціальної політики України, така кількість центрів не може забезпечити ефективну реабілітацію жінкам для подолання наслідків насильства.

Аксана Філіпішина висловила сподівання, що якнайшвидша ратифікація Парламентом України Конвенції Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок та домашнього насильства і боротьбу з цими явищами, а також її подальша реалізація стане запорукою боротьби з насильством щодо жінок незалежно від того, чи відбувається це в суспільному, а чи в приватному житті. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.