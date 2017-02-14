Основной уход за сухой кожей

Сухая кожа очень нежная. О ней нужно заботиться, даже иногда баловать ее. Тем не менее, девиз для ежедневного ухода такой: лучше меньше, да лучше. Потому что сухая кожа не только обидчива к пренебрежению, но и не любит, чтобы ее перегружали средствами ухода или слишком часто пичкали новыми препаратами. Небольшая, точно подобранная программа, последовательно проводимая каждый день, подойдет сухой коже лучше всего.

Практически это означает:

- Вечером очистить кожу, лучше всего мягким молочком, которое содержит, помимо всего, успокаивающие и питательные вещества. (Можно применять также очистительные кремы, масла или синдет специально для сухой чувствительной кожи.) Косметическое молочко растворяется в воде, поэтому его можно просто смыть теплой водой из-под крана. Если вода очень жесткая, то при сухой коже рекомендуется после мытья смочить ватный тампон туалетной водой для лица (безалкогольной) и осторожно протереть кожу. Иначе остатки солей будут сушить кожу. Затем надо нанести ночной крем, богатый жирами и увлажняющими веществами. Если кожа особенна бедна влагой, под ночной крем можно наложить чисто увлажняющее средство, например, гидрогель.

- Утром достаточно освежить сухую кожу теплой водой и/или снова использовать туалетную воду для лица. После этого нанести дневной крем, легкий по консистенции, но по содержанию богатый, то есть имеющий в своем составе масла и увлажняющие вещества. Помимо этого, дневной крем должен содержать светофильтры, которые защитят кожу от светового старения.

Вещества, наиболее полезные сухой коже

Особенно хорошо показали себя так называемые керамиды. Это жироподобные субстанции, напоминающие естественную скрепляющую смазку между кожными клетками и очень хорошо восполняющие ее недостаток. Благодаря этому заметно улучшается удержание влаги роговым слоем.

Хорошо действуют на сухую кожу кремы с маслом сасанкуа или другими ненасыщенными жирными кислотами — такими, как линоловая или гамма-линоловая кислота. Они обеспечивают мягкость кожи и лучшую связываемость влаги.

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