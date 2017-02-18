Работникам необходимо полноценно обедать

Социологи установили, что в последнее время работники офисов все чаще отказываются от полноценного обеда в пользу перекусов за рабочим столом. Специалисты очень обеспокоены этим, пишет mobus.



Стрессы и большой объем работы все чаще заставляют людей отказываться от полноценного часового перерыва на обед и перекусывать прямо на рабочем месте перед монитором компьютера.



Опрос показывает, что 7% офисных служащих совсем не прекращают работать во время обеденного перерыва. «При этом 79% питаются как попало», - пояснили исследователи.



На сегодняшний день средняя продолжительность обеденного перерыва не превышает 29 минут.

Специалисты предупреждают, что такие перекусы без отрыва от работы крайне негативно влияют на пищеварение. Каким бы загруженным ни был ваш рабочий день, необходимо в любом случае устраивать себе перерыв и обедать

health.sumy.ua