Прирост торговли между Украиной и Молдовой составляет 10-15% - В.Гройсман Опубликовано: Сегодня наблюдается 10-15-процентный рост экспортно-импортных операций между Украиной и Молдовой. Об этом во время встречи с премьер-министром Республики Молдова Павлом Филиппом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"Мы только что обменялись вопросами, которые стоят на повестке дня. У нас нет вопросов, которые бы нас разъединили, наоборот они нас объединили", - сказал В.Гройсман.

Он напомнил, что в 2017 году отмечается 25-я годовщина дипломатических отношений с Молдовой.

"Хочу вас поблагодарить, премьер-министр, за то, что вы приняли решение снять ограничения в торговле для украинских товаров", - подчеркнул В.Гройсман.

Он добавил, что наблюдается рост 10-15% экспортно-импортных операций.

Во время встречи главы правительств двух государств определили приоритетные направления работы в текущем году. По словам В.Гройсмана, дорожная карта сотрудничества насчитывает 8 основных пунктов.

В частности, планируется сотрудничество над восстановлением объемов торговли, завершение переговоров о признании прав собственности, урегулирование условий эксплуатации Днестровского комплексного гидроузла и демаркация государственной границы.

Кроме того, правительства решили взаимодействовать в энергетической сфере, вопросе либерализации автомобильного и авиационного сообщения.

Также страны будут работать над инфраструктурными проектами, что должно усилить транспортный потенциал Украины и Молдова. Елена Вечеровская Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.