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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Прирост торговли между Украиной и Молдовой составляет 10-15% - В.Гройсман
    Опубликовано: 2017-02-13 17:00:57

    Сегодня наблюдается 10-15-процентный рост экспортно-импортных операций между Украиной и Молдовой. Об этом во время встречи с премьер-министром Республики Молдова Павлом Филиппом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
    "Мы только что обменялись вопросами, которые стоят на повестке дня. У нас нет вопросов, которые бы нас разъединили, наоборот они нас объединили", - сказал В.Гройсман.
    Он напомнил, что в 2017 году отмечается 25-я годовщина дипломатических отношений с Молдовой.
    "Хочу вас поблагодарить, премьер-министр, за то, что вы приняли решение снять ограничения в торговле для украинских товаров", - подчеркнул В.Гройсман.
    Он добавил, что наблюдается рост 10-15% экспортно-импортных операций.
    Во время встречи главы правительств двух государств определили приоритетные направления работы в текущем году. По словам В.Гройсмана, дорожная карта сотрудничества насчитывает 8 основных пунктов.
    В частности, планируется сотрудничество над восстановлением объемов торговли, завершение переговоров о признании прав собственности, урегулирование условий эксплуатации Днестровского комплексного гидроузла и демаркация государственной границы.
    Кроме того, правительства решили взаимодействовать в энергетической сфере, вопросе либерализации автомобильного и авиационного сообщения.
    Также страны будут работать над инфраструктурными проектами, что должно усилить транспортный потенциал Украины и Молдова.

    Елена Вечеровская

    Источник: УНН

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