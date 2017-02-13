Газпром увеличит уставный капитал Nord Stream 2 на 1,5 млрд евро

Газпром приобретет 71,25 тысячи дополнительных именных акций компании Nord Stream 2 AG номинальной стоимостью 1000 швейцарских франков.



Совет директоров Газпрома 9 февраля одобрил приобретение дополнительных акций Nord Stream 2 на 1,425 млрд евро, сообщается в материалах компании.

"Определить, что исходя из рыночной стоимости, цена приобретаемых ПАО Газпром 71,25 тысячи дополнительных именных акций компании Nord Stream 2 AG должна составить 1,425 млрд евро", - говорится в сообщении.

Газпром приобретет 71,25 тысячи дополнительных именных акций компании Nord Stream 2 AG номинальной стоимостью 1000 швейцарских франков, общей номинальной стоимостью 71,25 миллиона швейцарских франков. Акции выпускаются и размещаются по закрытой подписке в связи с увеличением уставного капитала Nord Stream 2 AG, по цене 20 тысяч евро за одну акцию, с оплатой в течение 2017 года.

При этом доля Газпрома в уставном капитале компании Nord Stream 2 AG сохранится в размере 100%.

Nord Stream 2 AG - компания, созданная для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода Северный поток-2. Штаб-квартира компании расположена в городе Цуг, Швейцария. Ранее Nord Stream 2 AG на 100% принадлежала Gazprom Gerosgaz Holdings B.V. - дочерней компании Газпрома, которая зарегистрирована в Нидерландах.

Напомним, ранее сообщалось, что Газпром будет оплачивать самостоятельно расходы на строительство газопровода Северный поток-2, поскольку австрийская нефтяная компания OMV и другие европейские партнеры отказались от участия в проекте.

Газпром в 2017 году планирует направить на финансирование строительства газопровода Северный поток-2 около 111 млрд рублей.

В декабре 2016 года в Газпроме заявляли, что не видят рисков для финансирования строительства газопровода Северный поток-2. Глава газового холдинга Алексей Миллер заявлял, что все участники проекта подтвердили свое участие в проекте Северный поток-2, и что проект реализуется строго по графику.

25 октября Европарламент принял "Стратегию ЕС в отношении сжиженного природного газа и газохранилищ", в которой сказано, что прокладка российской газовой трубы Северный поток-2 противоречит интересам Евросоюза.

Проект Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода в обход Украины общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Предполагалось, что партнеры Газпрома - Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall - станут акционерами Nord Stream 2 (с долями по 10%), однако от создания СП было решено отказаться. Окончательная структура проекта пока не определена.

ЛIГАБiзнесIнформ