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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • 5 способов снять спазмы без лекарств
    Опубликовано: 2017-02-14 08:04:32

    Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения. 

     

    Зональный сегментарный самомассаж 

     

    Мы воздействуем одновременно на десятки биологически активных точек организма, что помогает быстро снять ангиоспазм. 

     

    Медленно поглаживаем расслабленными ладонями лоб от переносицы к вискам, лоб – лицо до подбородка («умывание»), затылка – от шеи к лопаткам, надплечьям и плечевого сустава – сначала слева правой рукой, затем справа левой ладонью. 

     

    Кончиками пальцев проводим кругообразные разминания висков. Затем растираем лучезапястный сустав, обхватив его в кольцо из большого и указательного пальцев другой руки. Одновременно сгибаем и разгибаем массируемую руку в локтевом суставе. 

     

    Заканчиваем самомассаж растиранием между ладонями коленного сустава, повторяя каждый прием не менее 15-20 раз. 

     

    Аутогенная тренировка 

     

    Для усиления спазмолитического действия самомассажа его дополняют аутогенной тренировкой. Повторяем про себя медленно на выдохе формулы: «Я спокоен. Никаких тревог. Я расслабился. Я отдыхаю. Мои сосуды расслабляются. Спазмы уходят. Мое сердце бьется ровно и спокойно. Чувствую приятное тепло в области сердца, головы. Голова становится легкой». 

     

    Обратим внимание, что самомассаж проводится 2-3 раза в день хотя бы по 5 минут. Утром можно в постели, днем и вечером или перед выходом на улицу в ветреный день, перед возможной стрессовой ситуацией. 

     

    Ароматерапия 

     

    По возможности самомасаж и аутотренинг дополняют ароматерапией, для чего смазывают губу под носом настойкой или маслом лаванды, жасмина, валерианы, мяты. 

     

    Психокоррекция 

     

    Заключается в воспитании в себе доброжелательности, отходчивости, терпимости, жизнелюбия, любви к природе, музыке, искусству. Следует избегать самоедства, «пережевывания» неприятностей и обид, что нарушает сон и истощает нервную систему. 

     

    Важны интересная работа или творческое хобби. Особое значение придается работе руками: рукоделие, живопись, кулинария, небольшие ремонтные работы. Все, что помогает развивать мелкую моторику пальцев. 

     

    Дело в том, что нервный аппарат рук тесно связан с сосудодвигательным центром в подкорке головного мозга. Такая работа гасит возбуждение в этом центре, поддерживающее и ангиоспазм. 

     randevucity.net

     

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