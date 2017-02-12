Беременна: марш на спорт

Ни для кого не секрет, что эпидемия ожирения по всему миру – уже укоренившийся диагноз. Жиры наступают. И ладно бы наступали абы на кого, но вот повышенный вес для беременных – это совсем уж неправильно да и вовсе опасно! А потому GetFit призывает – все на фитнес!



По мнению экспертов во всем мире, с ожирением женщин детородного возраста следует бороться всеми фитнес-средствами, ибо шансы на здоровое потомство у барышень с повышенным весом уменьшаются пропорционально увеличению массы жира. По данным различных источников, в последнее время стало больше женщин с избыточным весом уже до первой беременности (тогда как раньше дамы «набирали лишнее» лишь после родов). И количество их пугающе растет: если тенденция сохранится, то неоправданно «обширных» беременных дам к 2010 году станет порядка 20−25%.



То есть уже через каких-то 3 года почти четверть будущих мам будут иметь серьезный повод беспокоиться о своем здоровье (у полных женщин чаще бывают выкидыши, развивается осложнение преэклампсия, они чаще страдают от образования опасных кровяных сгустков в сосудах, им чаще делают кесарево сечение, не говоря уже о 35% материнских смертей от ожирения) и здоровье будущего малыша (перинатальные травмы, риск смерти в первые 24 часа).

Понятно, что для избежания описанных выше проблем есть решение. И имя этому решению – фитнес, разумеется. Медики советуют заниматься собой задолго до беременности – уже на этапе планирования семьи. Но если это, по каким-либо причинам, невозможно или неуместно, то непосредственно 9 счастливых месяцев вынашивания должны быть кристально чисты – НЕТ вредным привычкам и ДА специальным фитнес-занятиям для беременных. В противном случае ручаться за благополучные роды не возьмутся даже высшие мастера своего дела, сообщают медики.



medicus.ru