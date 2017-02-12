Длительное кормление грудным молоком повышает риск острого лимфобластного лейкоза ребенка Опубликовано: Слишком долгое питание молоком, а также детскими грудными смесями и поздний переход к твердой пище может существенно увеличить риск развития острого лимфобластного лейкоза, отмечается в новом исследовании международной группы ученых, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



По прошествии каждого месяца, что детей кормили жидкими смесями или грудным молоком риск по данной разновидности онкологического заболевания пропорционально увеличивался - отмечает Джереми Шроу (Jeremy Schraw), аспирант в Университете штата Техас в Остине, который представил результаты эпидемиологического исследования на 11-м ежегодной Международной конференции по исследованию и предупреждению раковых заболеваний.



При этом исследователи отмечают, что при использовании кормовых смесей риск увеличивается значительнее, чем при использовании грудного молока, поскольку иммунитет в данном случае является более слабым. "Если ребенок питается только смесями, он или она также будут иметь худшее состояние иммунной системы. В результате защитная среда организма окажется ослабленной, что сделает его более восприимчивым к воспалительным процессам, и в частности раковым заболеваниям".



Шроу и его коллеги составили контрольную группу из 284 детей и тестируемую группу из 142 детей из онкологического центра в Техаса и Национального центра по исследованию детского здоровья в Хьюстоне. Всем детям тестовой группы был поставлен диагноз: острый лимфобластный лейкоз.



После анализа всей имеющейся информации ученые сделали вывод, что в сравнении с контрольной группой, детей с диагнозом острый лимфобластный лейкоз традиционно начинали употреблять твердую пищу значительно позже, их матери также немного чаще курили во время беременности, и у них была большая продолжительность грудного вскармливания. Исследователи обнаружили, что риск развития острого лимфобластного лейкоза увеличивался на 16% за каждый месяц вскармливании.



Кроме того, за каждый месяц отсрочки начала употребления твердой пищи, дополнительно риск увеличивался на 14%. “Вполне вероятно, что обе эти тенденции являются взаимодополняющими, поскольку обычно ребенка переводят на твердую пищу именно после окончания вскармливания грудным молоком или смесями.” – отмечают исследователи. В ближайшее время планируется проведение более масштабного исследования, которое бы дополнительно оценило факторы риска грудного вскармливания и вероятности развития острого лимфобластного лейкоза.

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