  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Длительное кормление грудным молоком повышает риск острого лимфобластного лейкоза ребенка
    Опубликовано: 2017-02-12 18:44:16

    Слишком долгое питание молоком, а также детскими грудными смесями и поздний переход к твердой пище может существенно увеличить риск развития острого лимфобластного лейкоза, отмечается в новом исследовании международной группы ученых, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    По прошествии каждого месяца, что детей кормили жидкими смесями или грудным молоком риск по данной разновидности онкологического заболевания пропорционально увеличивался - отмечает Джереми Шроу (Jeremy Schraw), аспирант в Университете штата Техас в Остине, который представил результаты эпидемиологического исследования на 11-м ежегодной Международной конференции по исследованию и предупреждению раковых заболеваний.

    При этом исследователи отмечают, что при использовании кормовых смесей риск увеличивается значительнее, чем при использовании грудного молока, поскольку иммунитет в данном случае является более слабым. "Если ребенок питается только смесями, он или она также будут иметь худшее состояние иммунной системы. В результате защитная среда организма окажется ослабленной, что сделает его более восприимчивым к воспалительным процессам, и в частности раковым заболеваниям".

    Шроу и его коллеги составили контрольную группу из 284 детей и тестируемую группу из 142 детей из онкологического центра в Техаса и Национального центра по исследованию детского здоровья в Хьюстоне. Всем детям тестовой группы был поставлен диагноз: острый лимфобластный лейкоз.

    После анализа всей имеющейся информации ученые сделали вывод, что в сравнении с контрольной группой, детей с диагнозом острый лимфобластный лейкоз традиционно начинали употреблять твердую пищу значительно позже, их матери также немного чаще курили во время беременности, и у них была большая продолжительность грудного вскармливания. Исследователи обнаружили, что риск развития острого лимфобластного лейкоза увеличивался на 16% за каждый месяц вскармливании.

    Кроме того, за каждый месяц отсрочки начала употребления твердой пищи, дополнительно риск увеличивался на 14%. “Вполне вероятно, что обе эти тенденции являются взаимодополняющими, поскольку обычно ребенка переводят на твердую пищу именно после окончания вскармливания грудным молоком или смесями.” – отмечают исследователи. В ближайшее время планируется проведение более масштабного исследования, которое бы дополнительно оценило факторы риска грудного вскармливания и вероятности развития острого лимфобластного лейкоза.

    news.gradusnik.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...