Сосиски повышают риск возникновения рака поджелудочной железы

Мясо, подвергшееся технологической обработке, к примеру, сосиски или бекон, очень негативно влияет на здоровье, сообщили шведские исследователи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

В ходе исследования ученые выяснили, что ежедневное употребление одной сосиски или двух ломтиков бекона может увеличить риск возникновения у человека рака поджелудочной железы на 19%. Ранее исследователи установили взаимосвязь между употреблением такого мяса и раком кишечника.

Однако специалисты из Всемирного фонда исследований рака отмечают, что гораздо более прочная взаимосвязь существует между возникновением этого заболевания, курением или ожирением. Результаты нового исследования были опубликованы в British Journal of Cancer.

medicinform.net