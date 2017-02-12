  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Сосиски повышают риск возникновения рака поджелудочной железы
    Опубликовано: 2017-02-12 14:44:35

    Мясо, подвергшееся технологической обработке, к примеру, сосиски или бекон, очень негативно влияет на здоровье, сообщили шведские исследователи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    В ходе исследования ученые выяснили, что ежедневное употребление одной сосиски или двух ломтиков бекона может увеличить риск возникновения у человека рака поджелудочной железы на 19%. Ранее исследователи установили взаимосвязь между употреблением такого мяса и раком кишечника.

    Однако специалисты из Всемирного фонда исследований рака отмечают, что гораздо более прочная взаимосвязь существует между возникновением этого заболевания, курением или ожирением. Результаты нового исследования были опубликованы в British Journal of Cancer.

    medicinform.net

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...