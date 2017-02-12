Фрукты и овощи спасают от рака легких

Итальянские исследователи сообщают, что пациенты с более высокими уровнями диетического потребления фруктов и овощей имеют более низкую вероятность рака легкого.



Авторы сообщают, что пациенты, находящиеся в самом высоком тертиле по употреблению фруктов и овощей, имели отношение шансов для рака легкого 0,40, в сравнении с самым низком тертилем.

Полученное отношение шансов было приспособлено для возраста, пола, приверженности к курению, продолжительности курения, количества курения, уровню дохода, месту жительства (город или сельская местность), семейной истории рака легкого и использованию угля для отопления или приготовления пищи.



medicus.ru