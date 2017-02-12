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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Фрукты и овощи спасают от рака легких
    Опубликовано: 2017-02-12 16:24:52

    Итальянские исследователи сообщают, что пациенты с более высокими уровнями диетического потребления фруктов и овощей имеют более низкую вероятность рака легкого.

    Авторы сообщают, что пациенты, находящиеся в самом высоком тертиле по употреблению фруктов и овощей, имели отношение шансов для рака легкого 0,40, в сравнении с самым низком тертилем.

    Полученное отношение шансов было приспособлено для возраста, пола, приверженности к курению, продолжительности курения, количества курения, уровню дохода, месту жительства (город или сельская местность), семейной истории рака легкого и использованию угля для отопления или приготовления пищи.

    medicus.ru

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