Шуба может вызвать аллергию

Экологи, защитники животных, модельеры и медики ведут постоянный спор о том, так ли уж необходима современному человеку одежда из натурального меха, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

И это не только вопрос этики. Врачи американского Экологического общества опубликовали данные, что регулярный контакт человека с мехом животных может приводить к появлению нетипичных аллергических реакций, а также резкому снижению иммунного статуса организма.

К тому же некачественно выделанная шкурка способна стать источником ряда серьезных инфекционных заболеваний.

Поэтому модницам врачи советуют хорошо подумать, иметь ли в гардеробе изделия из натурального меха.



medicus.ru