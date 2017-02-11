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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Шуба может вызвать аллергию
    Опубликовано: 2017-02-11 16:44:11

    Экологи, защитники животных, модельеры и медики ведут постоянный спор о том, так ли уж необходима современному человеку одежда из натурального меха, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    И это не только вопрос этики. Врачи американского Экологического общества опубликовали данные, что регулярный контакт человека с мехом животных может приводить к появлению нетипичных аллергических реакций, а также резкому снижению иммунного статуса организма.

    К тому же некачественно выделанная шкурка способна стать источником ряда серьезных инфекционных заболеваний.

    Поэтому модницам врачи советуют хорошо подумать, иметь ли в гардеробе изделия из натурального меха.

    medicus.ru

     

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