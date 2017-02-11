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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ученые усомнились в целебных свойствах чеснока
    Опубликовано: 2017-02-11 20:44:56

    Натуральный чеснок, так же как и биодобавки с его активными компонентами, не снижает уровень вредного холестерина в организме, а значит, не предотвращает сердечно-сосудистые заболевания, полагают американские ученые.


    Чеснок использовался в качестве лекарства от болезней сердца с незапамятных времен. Первое упоминание о медицинском применении этого растения встречается в египетском папирусе, датируемым 2 тысячелетием до нашей эры.


    Кроме того, целебные свойства чеснока, якобы снижающего уровень плохого холестерина (липопротеидов низкой плотности) в крови, подтверждены результатами многочисленных лабораторных исследований, опытов на животных и клинических испытаний. Полезность чеснока принято связывать с содержащимся в нем аллицином. Считается, что это вещество способно препятствовать формированию вредного холестерина в организме человека.
    Тем не менее, авторы нового исследования сочли полученные их предшественниками результаты недостаточно обоснованными. В проведенном ими новом исследовании было задействовано 170 добровольцев 30−65 лет с умеренно повышенными уровнями холестерина.


    Участники были разделены на четыре группы. Испытуемые из первой группы должны были ежедневно съедать головку натурального чеснока весом 4 грамма, вторая группа получала пищевые добавки с чесночной пудрой, третья — спиртовой экстракт чеснока, а четвертая — таблетки-пустышки.
    К концу 6−месячного периода наблюдения статистически значимых изменений уровней холестерина не было отмечено ни в одной из групп. Не было зафиксировано и серьезных побочных эффектов, за исключением жалоб на запах изо рта у участников, которые употребляли сырой чеснок.
    Впрочем, авторы исследования, опубликованного в Archives of Internal Medicine, не исключают, что чеснок и чесночные добавки могут по-разному действовать на различные группы населения. В частности, чеснок и содержащийся в нем аллицин все-таки могут принести пользу пациентам со значительно повышенным уровнем вредного холестерина.

    medicus.ru

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