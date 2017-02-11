Курение влияет на мозг как наркотики

Американские исследователи утверждают, что открыли механизм привыкания к табаку. Долгое курение приводит к изменениям в мозгу сродни тем, которые вызывает употребление кокаина, говорится в статье, напечатанной в Journal of Neuroscience.



Ученые из Национального института проблем наркомании изучили образцы тканей мозга, взятые у 24 скончавшихся человек, восемь из которых курили всю жизнь, восемь курили и бросили, и восемь не курили никогда. Все эти люди скончались от причин, не имевших отношения к никотину. Анализы установили повышенное содержание двух энзимов — киназы А и аденилата циклазы — в участках коры головного мозга курильщиков, «отвечающих» за чувство удовлетворения. «Было бы странно, если бы употребление никотина по многу раз в день на протяжении ряда лет не вызывало изменений в мозгу», как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Джон Стэплтон, Королевский медицинский колледж. Аналогичные изменения были ранее выявлены в мозгу крыс, получавших инъекции кокаина и морфия. Группа специалистов под руководством доктора Брюса Хоупа полагает, что изменения, происходящие в мозгу под воздействием никотина, сохраняются долгое время и после того, как человек отказался от курения. Именно поэтому, считают они, многие бывшие курильщики вновь возвращаются к вредной привычке. «Результаты последнего исследования приближают нас к пониманию их природы. Но вопрос, в какой мере привыкание к табаку вызвано этими изменениями, пока остается открытым», — полагает он.



medicus.ru