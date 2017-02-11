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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Не нужно малышей заставлять кушать
    Опубликовано: 2017-02-11 17:24:46

    Если ребенок настоятельно отказывается от еды, то не следует его принуждать, считают американские педиатры.

    Ученые провели эксперимент, в рамках которого засняли на видео, когда 1218 мам с малышами в лаборатории пытаются накормить детей в 10 минутный перерыв. Мамы с детьми приходили в разные периоды жизни малыша: когда ребенку было 15 месяцев, 2 года и 3 года. Выяснилось, что у матерей, которые силой заставляли детей есть, были малыши с более высоким весом. Такая же тенденция прослеживалась в бедных семьях.

    Эксперты пояснили, что проблема в том, что малыши бывают очень капризными, а родители волнуются, что дети едят слишком мало. Они уговаривают свои чада, чтоб они съели еще хоть ложечку, хотя этого делать не стоит, утверждают педиатры.

    В ходе исследования выяснилось, что у особо настойчивых мам в этом вопросе дети весят больше к 3 годам. Пока неизвестно, ведет ли это к ожирению в дошкольном возрасте. Однако педиатры все равно настаивают на том, что родителям следует действовать более расслабленно.

    medicinform.net

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