Не нужно малышей заставлять кушать

Если ребенок настоятельно отказывается от еды, то не следует его принуждать, считают американские педиатры.

Ученые провели эксперимент, в рамках которого засняли на видео, когда 1218 мам с малышами в лаборатории пытаются накормить детей в 10 минутный перерыв. Мамы с детьми приходили в разные периоды жизни малыша: когда ребенку было 15 месяцев, 2 года и 3 года. Выяснилось, что у матерей, которые силой заставляли детей есть, были малыши с более высоким весом. Такая же тенденция прослеживалась в бедных семьях.

Эксперты пояснили, что проблема в том, что малыши бывают очень капризными, а родители волнуются, что дети едят слишком мало. Они уговаривают свои чада, чтоб они съели еще хоть ложечку, хотя этого делать не стоит, утверждают педиатры.

В ходе исследования выяснилось, что у особо настойчивых мам в этом вопросе дети весят больше к 3 годам. Пока неизвестно, ведет ли это к ожирению в дошкольном возрасте. Однако педиатры все равно настаивают на том, что родителям следует действовать более расслабленно.



medicinform.net