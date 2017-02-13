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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Стало известно, сколько в Украине произвели авто за январь
    Опубликовано: 2017-02-13 09:15:28

    В январе 2017 года на украинских заводах было произведено 394 автотранспортных средства, сообщает Укравтопром.

    При этом отмечается, что это на 34,5% больше результата прошлогоднего января.

    В общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые автомобили, которых было произведено 300 единиц (все производства ЧАО Еврокар: +34% к январю 2016 года).

    Количество коммерческих автомобилей в отчетном месяце – 59 автомобилей (все производства ПАО ЗАЗ), что на 7,8% меньше прошлогоднего показателя.

    Напомним, что по необъяснимым причинам ПАО АвтоКрАЗ закрыл информацию по объемам собственного производства, начиная с августа 2016 года.

    Также за отчетный месяц было произведено 35 автобусов, такой объем производства в 7 раз превысил показатель января 2016 года.

    Инф. finance.ua

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