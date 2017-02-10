За три года число работников банков сократилось вдвое – эксперты Опубликовано: Без работы остались 106 тысяч сотрудников банков, сообщили в Ассоциации защиты банков.

За 2014-2016 года число банковских сотрудников в Украине сократилось на 106,4 тысячи человек, сообщает Ассоциация защиты банков. Так, по состоянию на 1 января 2017 года в банковском секторе работают 140,1 тысяча человек по сравнению с 246, 5 тысячами в 2014 году.

По мнению главы ассоциации Екатерины Назимко, отток сотрудников произошел преимущественно в результате массового выведения финансовых учреждений с рынка в 2014-2016 годах.

В то же время общая численность работников банков по итогам 2016 года сократилась на 9,6 тысяч человек.

В Ассоциации защиты банков прогнозируют, что в 2017 году число сотрудников банков будет продолжать сокращаться. Так, в расчетах сокращения персонала не использованы данные о сотрудниках Платинум банка. Ввиду того, что банк был признан неплатежеспособным в январе 2017 года, его еще не коснулись массовые сокращения персонала, отметили в ассоциации.

"Государственная служба занятости не в силах справится с трудоустройством такого количества профессиональных банковских сотрудников… и сегодня мы вынуждены констатировать только постоянно растущее количество украинцев, которые уезжают из страны в поисках работы за границей", – отметила Назимко.

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