Предполагается, что система стен и заборов "запечатает" границу на протяжении почти 2 тысяч километров.
Стена на границе с Мексикой, которую президент США Дональд Трамп собирается построить для обеспечения безопасности своей страны, обойдется в 21,6 миллиарда долларов, передает Reuters, ссылаясь на доклад министерства внутренней безопасности.
По информации агентства, в документе указывается, что это будет целая система стен и заборов.
Согласно плану, граница таким образом будет "запечатана" на протяжении почти 2 тысяч километров. Предполагается, что работы будут завершены в конце 2020 года.
Как сообщал Корреспондент.net, Трамп издал указ о строительстве стены на границе с Мексикой 25 января.
Президент США планирует финансировать строительство стены за счет введения налога на импорт мексиканских товаров.
Инф. korrespondent.net