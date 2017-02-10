СМИ: Цена стены Трампа с Мексикой составит $21,6 миллиарда Опубликовано: Предполагается, что система стен и заборов "запечатает" границу на протяжении почти 2 тысяч километров. Стена на границе с Мексикой, которую президент США Дональд Трамп собирается построить для обеспечения безопасности своей страны, обойдется в 21,6 миллиарда долларов, передает Reuters, ссылаясь на доклад министерства внутренней безопасности.



По информации агентства, в документе указывается, что это будет целая система стен и заборов.



Согласно плану, граница таким образом будет "запечатана" на протяжении почти 2 тысяч километров. Предполагается, что работы будут завершены в конце 2020 года.



Как сообщал Корреспондент.net, Трамп издал указ о строительстве стены на границе с Мексикой 25 января.



Президент США планирует финансировать строительство стены за счет введения налога на импорт мексиканских товаров. Инф. korrespondent.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.