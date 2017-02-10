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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • СМИ: Цена стены Трампа с Мексикой составит $21,6 миллиарда
    Опубликовано: 2017-02-10 16:00:50

    Предполагается, что система стен и заборов "запечатает" границу на протяжении почти 2 тысяч километров.

    Стена на границе с Мексикой, которую президент США Дональд Трамп собирается построить для обеспечения безопасности своей страны, обойдется в 21,6 миллиарда долларов, передает Reuters, ссылаясь на доклад министерства внутренней безопасности.
     
    По информации агентства, в документе указывается, что это будет целая система стен и заборов.
     
    Согласно плану, граница таким образом будет "запечатана" на протяжении почти 2 тысяч километров. Предполагается, что работы будут завершены в конце 2020 года.
     
    Как сообщал Корреспондент.net, Трамп издал указ о строительстве стены на границе с Мексикой 25 января.
     
    Президент США планирует финансировать строительство стены за счет введения налога на импорт мексиканских товаров.

    Инф. korrespondent.net

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