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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Риск вспышки кори в Украине: Минздрав призывает прививать детей
    Опубликовано: 2017-02-10 14:30:35

    Как отмечают в ведомстве, вопрос вакцинации особо актуален на фоне сообщений о вспышках инфекционных болезней в соседствующих с Украиной странах.

    Министерство здравоохранения Украины призывает родителей прививать детей от кори в связи с риском очередного эпидемического подъема заболевания. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
    Как отмечают в Минздраве, вопрос вакцинации особо актуален на фоне сообщений о вспышках инфекционных болезней в соседствующих с Украиной странах, к примеру, в Румынии, где зафиксирована вспышка кори.
    "Для кори характерна периодичность в росте заболеваемости, и на сегодняшний день в Украине отмечаются определенные признаки приближения очередного эпидемического подъема кори. Единственной защитой является повышение уровня охвата профилактическими прививками детского населения", - заявляют в министерстве.
    По данным Всемирной организации здравоохранения, в Украине охват вакцинацией от кори составляет 45,5 %. В Минздраве отмечают, что низкий уровень вакцинации украинских детей связан с разными причинами, в частности с отсутствием в прошлые годы достаточного количества вакцин, антивакцинальными кампаниями, которые заставили родителей сомневаться в качестве препаратов.
    Сообщается, что в 2016 году было зарегистрировано 102 случая кори в 10 регионах: по одному случаю - в Киевской, Кировоградской и Черкасской областях, по два - в Днепропетровской и Закарпатской, по три - в Черновицкой и городе Киеве, пять - в Хмельницкой, шесть - в Одесской и 78 случаев в Ивано-Франковской области.
    "Корь - это вакциноуправляемая инфекция, и чтобы не болеть, необходимо получить прививку. Сейчас в Украине уже есть достаточное количество вакцин против кори, паротита и краснухи. Призываем родителей вакцинировать своих детей, тем самым защищая их и себя от этого заболевания", - говорится в сообщении Минздрава.
    8 февраля 2017 года сообщалось, что повышение уровня заболеваемости гриппом в Украине ожидается в середине февраля.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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