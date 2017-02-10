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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Госструктуры оставили в банках-банкротах уже более 17 млрд грн
    Опубликовано: 2017-02-10 13:45:31

    В одном лишь Платинум Банке в начале 2017-го госструктуры потеряли 500 млн грн.

    Государственные структуры потеряли в обанкротившихся банках уже более 17 млрд грн. Это следует из данных, предоставленных LIGA.net Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

    "По состоянию на 01.01.2016 остатки на счетах государственных, бюджетных учреждений составляли более 16,8 млрд по 70 неплатежеспособным банкам", - сообщили в ФГВФЛ.

    Статистики за предыдущий год у Фонда еще нет. В ведомстве ответили, что за этот период времени "сумма точно меньше не стала".

    Согласно расследованию LIGA.net, в одном лишь Платинум Банке госпредприятия по итогам прошлого года потеряли более 500 млн гривен.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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