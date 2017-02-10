Ровенский льнокомбинат откроет в 2017 году 10 магазинов

На данный момент Ровенский льнокомбинат развивает сеть бутиков под названием GOLDI. Сейчас сеть магазинов состоит из 18 торговых точек.



Ровенский льнокомбинат планирует открыть 10 магазинов Goldi в 2017 году. Об этом сообщила пресс-служба компании UTG — эксклюзивного брокера ТРЦ Lavina Mall со ссылкой на собственницу торговой марки GOLDI Галину Червонюк.

В частности, одна из торговых точек ТМ Goldi откроется в столичном торгово-развлекательном центре Lavina Mall.

"На 2017-й год запланировано открытие не менее 10 локаций в разных областях Украины. Кроме этого, GOLDI планирует существенно расширить линейку существующих коллекций, а также запустить производство джинсов", — говорится в сообщении.

Сейчас сеть магазинов состоит из 18 торговых точек в Киеве, Ровно, Луцке, Львове, Черкассах, Тернополе, Ивано-Франковске, Виннице, Хмельницком, Житомире, Чернигове, Одессе и Полтаве.

В магазинах представлен ассортимент мужской и женской одежды как спортивного, так и классического стиля, которая производится на мощностях Ровенского льнокомбината. Предполагается, что ассортимент нового магазина в ТРЦ Lavina Mall будет состоять из 800 товарных позиций, а в перспективе количество наименований достигнет 1000 единиц.

Инф. delo.ua