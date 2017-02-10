Бізнес проти повернення податкової міліції Опубликовано: Бізнес-спільнота стурбована невизначеністю навколо відновлення повноважень податкової міліції, вбачаючи в цьому спроби вирішувати проблеми з урахуванням політичної кон’юнктури. Де-юре повноваження було скасовано з початку 2017 року змінами до Податкового кодексу. Втім, парламентарі мають намір усунути «неточності» та повернути їй правомірність. На ліквідації цього органу ділова громада, бізнес-асоціації напостоювали давно. На цьому наголосили в УСПП.

«У парламенті ініційовано зміни, якими фактично поновлять повноваження податкової міліції. Повторна легітимізація органу, який «кошмарить» бізнес та на який є багато нарікань з боку підприємців, неприпустима. Були розмови про його реорганізацію в нову структуру тощо, втім, очевидно, що зміни в цій сфері будуть нескоро», – заявив президент УСПП Анатолій Кінах.

Нагадаємо, в кінці грудня 2016 під час голосування за пакет податкових змін від Мінфіну, експертів та бізнесу податкова міліція була ліквідована, натомість був підготовлений законопроект про утворення нового органу – фінансової поліції.

Експерти, що входять до Антикризової ради громадських організацій, запропонували свого часу створити замість податкової міліції аналітично-юридичний підрозділ, який би рішуче відмовився від рейдів та «масок-шоу», оголосив неприпустимість плану податкових штрафів, а в законодавчому полі працював із документацією, маючи доступ до бази платників податків, приділяючи значну увагу консультуванню та профілактиці. Законопроект про фінансову поліцію де-факто висловлює ту ж позицію: аналітичний підхід замість силового, прозора діяльність, конкурсний кадровий відбір.

Саме тому підприємництво не розуміє, навіщо повертати вже ліквідовану податкову міліцію (зареєстрованим в парламенті законопроектом «Про спадщину»), якщо проти неї виступають самі платники податків та навіть Мінфін.

«Нам необхідне формування зрозумілих і головне – прозорих – правил гри вже сьогодні. Зміни початку 2017 року не принесли бізнесу позитивів: штрафи, закриття ФОПів через посилення фіскального тиску, перевірки та контроль. Стару систему – корупційну та несприятливу для розвитку економіки, ділового середовища, критикували всі. Тепер же, на ділі, ми до неї повертаємось?», – підкреслює Анатолій Кінах.

УСПП, Антикризова рада громадських організацій залишається на своїй позиції: податкову міліцію необхідно реорганізувати в аналітично-юридичний органі, а контролюючим органам в цілому – припинити «кошмарити» бізнес та ретельно працювати над стимулюючими умовами для його розвитку. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.