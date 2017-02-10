Твердые сыры помогут защититься от гриппа и простуды

Европейские медики рекомендуют использовать твердые сорта сыра в качестве профилактики простудных заболеваний и гриппа, сообщает ВВС.

Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что в сыре содержатся химические вещества, которые улучшают работу иммунитета. А именно, в этом продукте сочетаются витамины группы А и В, что и оказывает столь благоприятное влияние на организм.

Эксперты подсчитали, что для профилактики простуды нужно есть по 100-150 г. сыра 3-4 раза в неделю. При этом, стоит заметить, доказан профилактический эффект только твердых сыров, подчеркнули исследователи.

medicinform.net