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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Твердые сыры помогут защититься от гриппа и простуды
    Опубликовано: 2017-02-10 17:24:36

    Европейские медики рекомендуют использовать твердые сорта сыра в качестве профилактики простудных заболеваний и гриппа, сообщает ВВС.

    Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что в сыре содержатся химические вещества, которые улучшают работу иммунитета. А именно, в этом продукте сочетаются витамины группы А и В, что и оказывает столь благоприятное влияние на организм.

    Эксперты подсчитали, что для профилактики простуды нужно есть по 100-150 г. сыра 3-4 раза в неделю. При этом, стоит заметить, доказан профилактический эффект только твердых сыров, подчеркнули исследователи.

    medicinform.net

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