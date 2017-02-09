Активісти під парламентом переконуватимуть нардепів не повертати у законне поле податкову міліцію

9 лютого 2017 року о 10.00 під стінами Верховної Ради відбудеться акція, учасники якої вимагатимуть від парламентарів не повертати у законне поле помилково ліквідовану податкову міліцію і якомога швидше прийняти законодавчий акт про створення фінансової поліції.

Організаторами акції виступили активні представники громадянського суспільства — підприємці, представники громадських організацій та інші небайдужі громадяни.

Як відомо, ліквідація податкової міліції та створення фінансової поліції є одним з оголошених урядом пріоритетів реформування державної фіскальної політики. Фінансова поліція – аналітичний орган, до якого не переходять репресивні функції податкової міліції. Така заміна має значно полегшити життя підприємцям, звільнити їх від свавілля податківців, їхнього втручання і перешкоджання господарській діяльності. Однак, поки що жоден законопроект про створення нового органу не набрав необхідної кількості голосів нардепів.

За іронією долі через помилку при внесенні змін до Податкового кодексу наприкінці 2016 року, з 1 січня поточного року податкова міліція де-юре втратила свої повноваження. Попри це, комітет Верховної Ради з питань митної і податкової політики, зокрема, його голова — Ніна Южаніна — наполягають на тому, що податкова міліція працює в звичайному режимі, а технічна помилка має бути виправлена. Мітинг проти внесення таких правок відбудеться якраз в день голосування парламентарів.

Організатори акції підкреслюють, що її метою є «допомогти депутатам зробити правильний вибір та підтримати найпродуктивніших народних обранців», яких вони закликають проголосувати проти повернення юридичного статусу податковій міліції та за якнайскоріше створення фінансової поліції.