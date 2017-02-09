По мнению американских исследователей из Университета Коннектикута, для поднятия настроения иногда достаточно всего лишь выпить воды, так как именно обезвоживание организма чаще всего является причиной раздражительности и плохого настроения, сообщает Reuters.
Ученые провели эксперимент, в котором приняла участие группа добровольцев. Всем испытуемым необходимо было в течение месяца ежедневно бегать по 30-40 минут, а затем выполнять тесты на когнитивные способности, концентрацию внимания и скорость реакции. Специалисты сравнивали итоги тестов, которые были проведены до и после аэробики.
Исследователи установили, что наиболее тяжко чувствуют себя женщины, так как недостаток жидкости в их организме приводит к возникновению у них усталости и мигрени. Последствия обезвоживания у мужчин включали в себя беспокойство и раздражительность. Также специалисты установили, что особенно негативно обезвоживание сказывается на самочувствии людей, которые работают за компьютером или чей труд связан с физическими нагрузками.
Эксперты настоятельно рекомендуют выпивать 8 стаканов воды в день, чтобы избежать негативных последствий организма.