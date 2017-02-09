Стакан воды может поднять настроение

По мнению американских исследователей из Университета Коннектикута, для поднятия настроения иногда достаточно всего лишь выпить воды, так как именно обезвоживание организма чаще всего является причиной раздражительности и плохого настроения, сообщает Reuters.

Ученые провели эксперимент, в котором приняла участие группа добровольцев. Всем испытуемым необходимо было в течение месяца ежедневно бегать по 30-40 минут, а затем выполнять тесты на когнитивные способности, концентрацию внимания и скорость реакции. Специалисты сравнивали итоги тестов, которые были проведены до и после аэробики.

Исследователи установили, что наиболее тяжко чувствуют себя женщины, так как недостаток жидкости в их организме приводит к возникновению у них усталости и мигрени. Последствия обезвоживания у мужчин включали в себя беспокойство и раздражительность. Также специалисты установили, что особенно негативно обезвоживание сказывается на самочувствии людей, которые работают за компьютером или чей труд связан с физическими нагрузками.

Эксперты настоятельно рекомендуют выпивать 8 стаканов воды в день, чтобы избежать негативных последствий организма.

medicinform.net