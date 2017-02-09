Жирная пища негативно влияет на здоровье потомства

Употребление жирной пищи мужчинами снижает у них качество спермы и негативно влияет на здоровье будущего потомства, считают австралийские исследователи из Университета Аделаиды.

Ученые провели эксперимент, в котором наблюдали за самцами мышей. Одной группе животных давали пищу, богатую жирами. Другую кормили пищей с нормальным содержанием жиров. В обеих группах у грызунов появилось потомство. В результате выяснилось, что потомство из первой группы страдало нарушением обмена веществ, подобно тому, которое характерно для диабетиков. У детенышей из второй группы было хорошее здоровье.

Эксперты пришли к выводу, что накопление жировой ткани вокруг яичек приводит к генетическим изменениям в сперме, негативно влияя на ее качество и здоровье потомства.

medicinform.net