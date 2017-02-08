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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Достоинства эпиляторов Braun
    Опубликовано: 2017-02-08 23:24:31

    Эпилятор для удаления волос - это незаменимый прибор в арсенале каждой женщины. Благодаря различным насадкам он позволяет избавиться от нежелательный волос как на ногах, так и на других частях тела. В наше время производители предлагают огромное количество различных моделей, которые могут отличаться как внешним видом, так и функциональными особенностями. При этом далеко не каждый эпилятор способен обеспечить желаемый результат.

    Эпиляторы Braun выполнены с учетом всех современных технологий, благодаря которым ваша кожа будет оставаться гладкой в течении долгого времени. В зависимости от выбранной модели эпиляцию можно проводить как на сухой, так и на влажной коже. Кроме того, определенные эпиляторы Braun оснащены специальной массажной системой для еще более комфортного и безболезненного проведения процедуры. Можно с уверенностью сказать, что эпиляторы Braun - это приборы нового поколения, которые удаляют нежелательные волосы быстро и без каких-либо болевых ощущений. Одной из последних разработок компании Braun являются эпиляторы с плавающей головкой. Использование данной технологии позволило значительно повысить качество эпиляции благодаря способности прибора захватывать даже самые короткие волоски. Также современные эпиляторы Braun обладают встроенной подсветкой, что облегчает процесс эпиляции и позволяет удалить тонкие и светлые волосы.

    Комплектация последних моделей эпиляторов Braun учитывает все потребности современной женщины и, помимо стандартных насадок, включает также насадки для ухода за лицом, для точечного удаления волос и насадку для пилинга. Стоит отметить, что пилинг является неотъемлемой частью каждой эпиляции, поскольку данная процедура очищает и подготавливает кожу, что обеспечивает более качественный и долговременный результат.

    Эпиляторы Braun очень просты в уходе: их безопасно промывать под струей воды, а для зарядки прибора потребуется всего один час. В зависимости от предпочтений и необходимого результата можно выбрать один из двух уровней скорости для мягкой или ультра-эффективной эпиляции.

    При длительном и регулярном использовании эпиляторов Braun вы обретет гладкую и ухоженную кожу на долго и это подтверждено многочисленными отзывами, которые оставляют женщины в социальных сетях и на форумах. Что же касается негативных отзывов об эпиляторах Braun - то их нет и быть не может, ведь эти устройства практически идеальны.

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