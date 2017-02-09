Как убрать мимические морщины

Оставаться молодой и красивой желает каждая женщина, однако, прожитые годы неизбежно оставляют на нашей коже заметные следы — мимические морщины. Причина их появления — ухудшение вязко-эластических свойств и тургора кожных покровов. Чем старше мы становимся — тем ниже содержание в дерме гиалуроновой кислоты и коллагена, уменьшается гидратация кожи, она становится сухой и не может противостоять неблагоприятным воздействиям.

Второй аспект проблемы — сокращения мимической мускулатуры. Известно, что под кожей лица содержится огромное количество мышечных волокон, которые без устали сокращаются каждый раз, когда мы переживаем как положительные, так и отрицательные эмоции, сердимся, задумываемся или прищуриваемся под ослепительными солнечными лучами. В результате сначала появляются мимические морщины вокруг глаз, а чуть позже к ним присоединяются морщины на лбу и вокруг рта. Можно ли эффективно противостоять этим процессам? Безусловно! Современная эстетическая медицина и косметология располагает внушительным арсеналом средств, обзор которых мы вам и предлагаем.

Методы эстетической медицины

Как избавиться от мимических морщин? Начнем с радикальных методов, к коим относится мезотерапия, введение ботулинического токсина или гиалуроновой кислоты, плазмолифтинг.

Ботулинической токсин типа А — наиболее эффективное средство от мимических морщин. На чем основан механизм действия? Ботулинтоксин является блокатором рецепторов мимических мышц, которые воспринимают сигналы, поступающие от клеток нервной системы. После введения токсина мышцы нечувствительны к этим сигналам и перестают сокращаться. Результат вы увидите буквально сразу, ибо паралич мимической мускулатуры незамедлительно приводит к улучшению состояния кожи — разглаживаются мимические морщины на лбу и вокруг глаз (либо в другой зоне — зависит от места введения вещества).

Стоит отметить, что процедура обладает двумя серьезными недостатками. Во-первых, лицо после введения ботулинического токсина становится в некотором смысле «застывшим» — мимика крайне бедна, что нередко можно наблюдать на примере известных телеведущих. Во-вторых, токсин ботулина действует в течении непродолжительного периода времени — от шести месяцев до года, а по истечении этого срока его эффект постепенно сходит на нет.

centr-molodosti.ru