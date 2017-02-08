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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Минэкономики хочет отменить госрегулирование цен на продукты
    Опубликовано: 2017-02-08 18:00:17

    Министерство экономического развития и торговли намерено предложить Кабинету Министров отменить государственное регулирование цен на продукты питания на постоянной основе.

    Об этом сообщила пресс-служба министерства.

    Проект соответствующего постановления уже готовится и вскоре будет вынесен на обсуждение общественности.

    В ведомстве сообщили, что временная отмена ценового регулирования, которая действовала в четвертом квартале 2016 года в Украине, показала позитивный результат.

    “Результатом пилотного проекта является подтверждение предварительных выводов Минэкономики по низкой эффективности существующих способов ценового регулирования”, – говорится в сообщении ведомства.

    Там также сообщили, что, опираясь на данные анализа, Министерство экономического развития и торговли будет рекомендовать Кабинету Министров признать эксперимент успешным и отменить государственное регулирование цен.

    Напомним, что на октябрь-декабрь 2016 года правительство в качестве эксперимента отменило нормы по установлению максимальной торговой надбавке в 15-20% на 17 групп товаров, в частности на крупы, мясо, молоко, муку, колбасы, яйца, сыр, сметану, масло.

    Инф. finance.ua

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