В России резко вырос спрос на авиабилеты в США Опубликовано: По миру спрос на авиабилеты в США, наоборот, упал.

В России на 88% вырос спрос на авиабилеты в США после победы на президентских выборах Дональда Трампа. При этом во всем мире количество таких запросов снизилось на 17%, сообщает Forbes со ссылкой на исследования аналитической компании Hopper.

"Я не могу сказать, что вызывало такой интерес в России, но этот рост явно выбивается из общей картины, так как число поисковых запросов снизилось во многих других странах", – отметил главный стратег Hopper Патрик Серри.

В целом, комментируя падение поисковых запросов по авиабилетам в США, он отметил, что "создалось впечатление, что двери закрываются и США больше не рады гостям".

Выводы Hopper основаны на 3,5 млрд поисковых запросов за период с Нового года.

Напомним, 27 января Дональд Трамп на 120 дней ограничил въезд в США беженцев и на 90 дней приостановил въезд в страну из семи государств – Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии.

Миграционный указ Трампа оспаривают в суде, который должен вынести решение уже на этой неделе. Инф. korrespondent.net

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