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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В России резко вырос спрос на авиабилеты в США
    Опубликовано: 2017-02-08 17:00:24

    По миру спрос на авиабилеты в США, наоборот, упал.
    В России на 88% вырос спрос на авиабилеты в США после победы на президентских выборах Дональда Трампа. При этом во всем мире количество таких запросов снизилось на 17%, сообщает Forbes со ссылкой на исследования аналитической компании Hopper.
    "Я не могу сказать, что вызывало такой интерес в России, но этот рост явно выбивается из общей картины, так как число поисковых запросов снизилось во многих других странах", – отметил главный стратег Hopper Патрик Серри.
    В целом, комментируя падение поисковых запросов по авиабилетам в США, он отметил, что "создалось впечатление, что двери закрываются и США больше не рады гостям".
    Выводы Hopper основаны на 3,5 млрд поисковых запросов за период с Нового года.
    Напомним, 27 января Дональд Трамп на 120 дней ограничил въезд в США беженцев и на 90 дней приостановил въезд в страну из семи государств – Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии.
    Миграционный указ Трампа оспаривают в суде, который должен вынести решение уже на этой неделе.

    Инф. korrespondent.net

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