В Україні почали вилучати авто з іноземною реєстрацією - Дерев’янко. - Автомобілісти погрожують протестами

Представники Національної поліції та Митниці розпочали вилучати авто з іноземною реєстрацією.

Про це заявили на брифінгу в парламенті 7 лютого народний депутат від партії «ВОЛЯ» Юрій Дерев’янко та представники ГО «Автоєвросила».

«Влада сформувала спеціальні загони Національної поліції і Митної служби, які почали здійснювати репресії, спрямовані на власників таких автомобілів і це відбувається практично по всіх областях України», - заявив депутат.

Дерев’янко послався на План взаємодії між Київської митницею та головним управлінням Нацполіції в Київській області, про який йому стало відомо. Зокрема, документ передбачає виявлення фактів використання з порушенням законодавства ввезених на митну територію України транспортних засобів, зокрема проведення спільних операцій та інших узгоджених заходів.

Після акції протесту власників авто з іноземною реєстрацією такі репресії розпочалися в усіх областях України.

За інформацією Дерев’янка, сьогодні це відбувається в Київській, Харківській, Одеській, Івано-Франківській, Запорізькій, Волинській та інших областях.

Депутат зробив звернення до Міністра внутрішніх справ Авакова, міністра фінансів Данилюка, а також до керівників всіх відповідних митниць і управлінь Нацполіції, щоб вони пояснили, на якій підставі здійснюються такі рейди замість того, щоб розглянути законопроект 5567.

«Дуже прикро, що влада зараз рухається шляхом репресій, а не шляхом порозуміння, - констатував нардеп.

Дерев’янко звернувся до прем’єр-міністра Гройсмана, щоб він дав відповідне доручення міністру фінансів Данилюку, а також залучив до цієї роботи віце-прем’єра Кубіва, який концептуально підтримує цю ідею і необхідність впорядкувати це питання.

Нардеп підкреслив, що співавторами законопроекту 5567 стали Володимир Парасюк та більше 105 народних депутатів.

«Я дуже дякую всім народним депутатам, які приєдналися до цієї законодавчої ініціативи,

які розуміють, що краще не знущатися над кожним українцем, який сьогодні не має можливості купити новий автомобіль, а маючи невелику суму коштів (3-4 тисячі доларів), може купити саме такий автомобіль і ним користуватися», - підкреслив Дерев’янко.

«Сьогодні ми не маємо позиції ні Мінфіну, ні Уряду. Наскільки я чую і бачу настої, коли влада починає чинити такі репресії, то автомобілісти захочуть приїхати до уряду, до Верховної

Ради і донести свою точку зору ще раз», - застеріг парламентар.

Голова ГО «Автоєвросила» Олег Ярошевич також звернувся до народних депутатів з проханням вирішити це питання.

«Ми, як громада, використали майже всі законні методи спілкування із державою. Акції, які ми робили, були попереджувальні. На сьогоднішній день ми маємо згоду усіх областей України з’їхатись до Києва, і це буде дійсно великий колапс міста. Це будуть тисячі автомобілів, які приїдуть до Києва і дійсно зупинять рух», - заявив він.

За словами Ярошевича, сьогодні щоб відкупитися від поліцейського чи від митника, потрібно заплатити від 5 до 10 тисяч гривень. «Ви розумієте, наскільки це ганебно навіть чути від людей, які потрапляють в таку ситуацію», - обурився він.

Співзасновник ГО «Автоєвросила» Олександр Чернявський повідомив, що почались протести в Ужгороді, однак закарпатська громада разом з губернатором на даний момент знайшли «точки дотику».

«Давайте вирішимо це питання до того, як люди приїдуть сюди персонально задавати ці питання, створюючи незручності в Києві», - закликав Чернявський.

Нагадаємо, 24 січня позафракційні народні депутати та співавтори законопроекту 5567 Юрій Дерев"янко та Володимир Парасюк зустрілись з міністром фінансів Олександром Данилюком, який пообіцяв найближчим часом повідомити позицію Мінфіну щодо цього законопроекту.

Власники автомобілів на іноземній реєстрації з усіх регіонів України провели попереджувально-інформаційну акцію з вимогою ухвалити законопроект № 5567, який врегулює проблему тимчасового ввезення авто з іноземною реєстрацією в Україну.