Какие автобусные маршруты стали самыми популярными среди украинцев в 2016 году

Благодаря украинцам, которые ездят в Польшу на работу и учебу, самым популярными в 2016 году стали автобусные маршруты в Варшаву, Краков, Познань, Люблин и Вроцлав.

В 2016 году украинцы чаще всего ездили автобусами в Варшаву, Краков, Познань, Люблин и Вроцлав. Об этом свидетельствует исследование Busfor, международного онлайн-сервиса по продаже билетов на автобусы.

В прошлом году украинцы купили больше всего билетов по направлению Польши. Причем польские города выбирали разные категории путешественников (туристы, студенты и сезонные работники) как летом, так и на зимние праздники.

Польша стала самой популярной из 30 стран. Для сравнения, по данным Busfor, в Польшу ездят автобусами 40% украинских путешественников, в то время как другие страны — от 1-12%. Например, в Беларусь — 5%, Чехию — 2, Германию — 1,2%.

В 2016 году украинцы купили через сервис около 150 тыс. билетов из Украины в Польшу и около 70 тысяч обратно.

Всего для путешествий в Европу воспользовались автобусами около 400 тыс. пассажиров из 460 тыс. украинцев, которые воспользовалось сервисом Busfor для путешествий за границу в 2016 году.

Согласно внутренней статистике сервиса, за 2016 прирост пассажиропотока на маршруте "Киев — Варшава" составил более 100%, обратный поток пассажиров автобусов из Варшавы в Киев вырос на 170%.

Что касается внутренних путешествий, то популярностью пользуются Львов, Одесса, Затока и Днепр. При этом за год пассажиропоток направления "Киев — Львов" составил 187%, по сравнению с 2015 годом, а "Львов — Киев" — составил 154%.

Кроме пляжей Одессы и Затоки, украинцы посещали Николаев, Херсон, Коблево, Бердянск, Мариуполь, Черноморск (бывш. Ильичевск), Таллин и Варну.

Самые популярные автобусные маршруты украинцев. Данные: компания Busfor

Инф. delo.ua