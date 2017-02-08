Верховная Рада увеличила штрафы за мусор и нарушение экологии

Народные депутаты ужесточили ответственность за уничтожение окружающей среды и увеличили размеры штрафов за введение в эксплуатацию производственных объектов, не имеющих очистного оборудования.



Верховная Рада увеличила штрафы за мусор и неосторожное обращение с огнем в лесу. За изменения в некоторые законодательные акты относительно имплементации европейских экологических норм об охране среды редких видов животных и растений №2604 проголосовали 254 депутата.

За загрязнение лесов штраф вырос с 5-10 до 25-50 необлагаемых минимумов.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах штрафы для граждан увеличены с 1-3 необлагаемых минимумов до 5-15. Если неосторожное обращение с огнем приведет к пожару, виновный должен заплатить штраф в размере 15-50 необлагаемых налогом минимумов.

Предприятие, которое работает без оборудования, которое уменьшает вредное воздействие на лес, штраф увеличится с 3-7 необлагаемых минимумов до 15-35.

Инф. delo.ua