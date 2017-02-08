Цинк сокращает уровни детской смертности

Ежедневные цинковые добавки могут сократить риск смертности детей от 1 года до 4 лет. Цинк, как полагают, играет важную роль в здоровой функции иммунной системы.

Исследование, проводимое специалистами Школы здравоохранения Д.Х. Блоомбрга в Балтиморе, включало больше чем 42,5 тыс. детей из Занзибара. Половина малышей получала ежедневные цинковые добавки (по 5 миллиграммов для младенцев, 10 миллиграммов для детей 12 месяцев и старше), а остальные принимали пилюлю плацебо.



В результате американские учёные выяснили, что дети, принимающие цинк, на 7% менее вероятно подвергнутся риску смерти, а у малышей в возрасте 12−48 месяцев этот риск уменьшается на 18%. Как считают медики, выгоды цинкового дополнения к пище очевидно сокращают детскую смертность и могут служить дешевым и простым средством уменьшения заболеваний пневмонией, диареей и малярией в развивающихся странах.



medicus.ru