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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Цинк сокращает уровни детской смертности
    Опубликовано: 2017-02-08 09:04:27

    Ежедневные цинковые добавки могут сократить риск смертности детей от 1 года до 4 лет. Цинк, как полагают, играет важную роль в здоровой функции иммунной системы.

    Исследование, проводимое специалистами Школы здравоохранения Д.Х. Блоомбрга в Балтиморе, включало больше чем 42,5 тыс. детей из Занзибара. Половина малышей получала ежедневные цинковые добавки (по 5 миллиграммов для младенцев, 10 миллиграммов для детей 12 месяцев и старше), а остальные принимали пилюлю плацебо.


    В результате американские учёные выяснили, что дети, принимающие цинк, на 7% менее вероятно подвергнутся риску смерти, а у малышей в возрасте 12−48 месяцев этот риск уменьшается на 18%. Как считают медики, выгоды цинкового дополнения к пище очевидно сокращают детскую смертность и могут служить дешевым и простым средством уменьшения заболеваний пневмонией, диареей и малярией в развивающихся странах.

    medicus.ru

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