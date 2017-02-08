Правильное питание повысит привлекательность

Употребление овощей и фруктов в течение даже нескольких недель способно улучшить цвет вашей кожи, считают шотландские исследователи.

Ученые провели наблюдение за рационом питания 35 добровольцев в течение шести недель. Оказалось, что спустя несколько недель у испытуемых, которые употребляли большое количество зелени, фруктов и овощей, улучшился цвет лица, что сделало их более привлекательными.

Исследователи полагают, что в течение некоторого времени определенные пигменты (кератиноиды), содержащиеся во многих овощах и фруктах, могут оказывать влияние на тон кожи. Эффект у молодых людей и пожилых в силу возраста может отличаться.

Специалисты пока не могут точно определить период, который необходим для максимального улучшения тона кожи с помощью правильного питания, а также пока неизвестно насколько долговечен подобный эффект. Точно удалось понять только то, что выбор продуктов питания отражается не только на внутреннем состоянии организма, но и на состоянии кожи. Исследование было опубликовано в журнале PLoS One.

medicinform.net