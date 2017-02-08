Стероидные глазные капли могут вызвать глаукому

Длительное самостоятельное использование стероидных капель для глаз значительно повышает риск возникновения так называемой стероидной глаукомы, предупреждают индийские специалисты.

Доктор Рупали Нерликар пояснил, что капли подобного рода обычно используются для лечения воспаления и аллергии. В исследовании приняли добровольное участие 1 тыс. пациентов, у которых диагностировали глаукому в январе 2008-феврале 2012 года. Оказалось, у 23 человек была вторичная глаукома, вызванная длительным приемом стероидных средств.

Эксперты сообщили, что подобная глаукома представляет собой изменение внутриглазного давления в связи с приемом лекарств. Повышение давления может наблюдаться в течение недели, а в некоторых случаях - даже в течение месяцев и лет. В результате это травмирует зрительный нерв, что может повлечь за собой потерю зрения, которая необратима при глаукоме, утверждают ученые.

medicinform.net