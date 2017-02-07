Рада увеличила штрафы за засорение лесов в пять раз Опубликовано: Верховная Рада увеличила штрафы за засорение лесов в пять раз. Парламентарии 254 голосами поддержали во втором чтении и в целом соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.

Принятым законопроектом увеличение штрафов в 5 раз за засорение лесов. Кроме этого, законопроект создает дополнительные барьеры для физического уничтожения лесов, в том числе через так называемые санитарные рубки.

Как отмечается в пояснительной записке, принятие этого закона будет способствовать приведению украинского законодательства в соответствие с международными договорами по охране редких видов животных и растений, их сред обитания (произрастания), усилению защиты территорий и объектов природно-заповедного фонда, усилению борьбы с браконьерством .

Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий открыл утреннее пленарное заседание и шестую сессию украинского парламента восьмого созыва. Александр Ермоченко Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.