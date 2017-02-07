В меморандуме с МВФ не упоминается пенсионный возраст - Данилюк

Требование повышения пенсионного возраста в меморандуме с МВФ отсутствует, подчеркнул министр финансов.

Требование повышения пенсионного возраста в обновленном меморандуме по программе расширенного финансирования EFF, согласованном Украиной и Международным валютным фондом, отсутствует. Об этом рассказал сегодня, 6 февраля, министр финансов Александр Данилюк.

"В меморандуме не упоминается пенсионный возраст", - сказал он.

По его словам, в документе также не идет речи об отмене упрощенной ситемы налогообложения.

Данилюк подчеркнул, что его слова не противоречат словам министра социальной политики Андрея Ревы. "Раньше МВФ требовал повышения пенсионного возраста. Теперь мы прорабатываем модель, которая этого не требует", - объяснил он.

На прошлой неделе Рева сообщил, что МВФ предлагает украинскому правительству повысить пенсионный возраст вместо того, чтобы увеличивать количество налогоплательщиков.

"Есть у нас необходимость повышать пенсионный возраст? Мы считаем, что есть возможность увеличить количество тех, кто платит. А МВФ предлагает противоположное. В этом вся наша дискуссия с МВФ", - объяснил министр.

Рева подчеркнул, что повышение пенсионного возраста будет последним шагом после исчерпания всех возможностей решения проблемы Пенсионного фонда.

Ранее -премьер-министр Украины Павел Розенко заверял, что Кабинет министров Украины, как и другие органы власти, не предпримут никаких шагов по повышению пенсионного возраста.

В начале месяца был опубликован проект последней версии меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ по программе расширенного финансирования EFF, который содержит 12 структурных маяков, из которых семь новых.

Министр заверил, что от подписания меморандума с Фондом Украину отделяют не системные проблемы, а технические аспекты. Вместе с тем, конкретную дату подписания министр называть отказался.

ЛIГАБiзнесIнформ