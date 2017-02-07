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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Украина договаривается с США о поставках угля
    Опубликовано: 2017-02-07 15:00:43

    Украинские переговорщики провели ряд встреч с руководителями Минэнерго США.

    Украина и США начали переговоры относительно альтернативы поставкам угля с оккупированных территорий. Об этом сказал эксперт по энергорынку Виталий Кропачев, который принимает участие в переговорах, сообщает Деловая столица.

    Кропачев отметил, что проведены встречи с руководителями Минэнерго США, после которых было принято решение создать рабочую группу, которая предложит альтернативные варианты. "Обсуждался вариант американского угля с длительным контрактом с дисконтом, чтобы эта цена удовлетворяла украинских потребителей и генерирующие компании как частные, так и государственные... Это может быть поставка из Ричард Бей южноафриканского. Сегодня были предложены различные возможности ценового диапазона для нашей страны", - отметил он.

    Эксперт добавил, что речь шла о антрацитовой группе, поскольку угля марки Г (газовая группа, которая добывается на подконтрольной Украине территории) на данный момент хватает.

    Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что получению угля с неподконтрольных территорий в Донбассе на данный момент нет альтернативы.

    25 января 2017 года несколько народных депутатов, среди которых - Семен Семенченко и Павел Костенко, на перегоне Светланово-Шипилово Луганской области разместили три деревянных ежа и объявили о начале бессрочной акции протеста - блокады ОРДЛО. Позже они взяли под контроль еще одну узловую станцию - Светланово. По факту блокирования железной дороги открыто уголовное производство.

    Против блокады оккупированных территорий выступил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

    Глава СБУ Василий Грицак, комментируя блокирование железной дороги, заявил, что депутаты не должны принимать в этом участия.

    Протестующие демонтировали участок железнодорожного пути на линии разграничения в Луганской области.

    Участники блокады пригрозили в случае их силового разгона уничтожить ж/д магистрали.  

    ЛIГАБiзнесIнформ

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