Минфин Германии считает текущий курс евро слишком низким

Политика ЕЦБ является слишком экспансивной, она не подходит Германии, отметил глава немецкого Минфина.

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле считает, что текущий курс евро к доллару ($1,075) слишком низок для немецкой экономики. Об этом пишет Tagesspiegel.

По мнению Шойбле, монетарная политика Евросоюза осуществляется не правительствами стран-членов содружества, а Европейским центральным банком (ЕЦБ). Министерство финансов Германии не всегда согласно с ней.

Шойбле добавил, что неоднократно обращался к главе ЕЦБ Марио Драги и говорил, что политика регулятора слишком экспансивна. Она ведет к увеличению сальдо внешней торговли ФРГ, считает министр.

ЛIГАБiзнесIнформ