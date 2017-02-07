  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Минфин Германии считает текущий курс евро слишком низким
    Опубликовано: 2017-02-07 14:45:59

    Политика ЕЦБ является слишком экспансивной, она не подходит Германии, отметил глава немецкого Минфина.

    Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле считает, что текущий курс евро к доллару ($1,075) слишком низок для немецкой экономики. Об этом пишет Tagesspiegel.

    По мнению Шойбле, монетарная политика Евросоюза осуществляется не правительствами стран-членов содружества, а Европейским центральным банком (ЕЦБ). Министерство финансов Германии не всегда согласно с ней.

    Шойбле добавил, что неоднократно обращался к главе ЕЦБ Марио Драги и говорил, что политика регулятора слишком экспансивна. Она ведет к увеличению сальдо внешней торговли ФРГ, считает министр.

    ЛIГАБiзнесIнформ

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...