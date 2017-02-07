Политика ЕЦБ является слишком экспансивной, она не подходит Германии, отметил глава немецкого Минфина.
Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле считает, что текущий курс евро к доллару ($1,075) слишком низок для немецкой экономики. Об этом пишет Tagesspiegel.
По мнению Шойбле, монетарная политика Евросоюза осуществляется не правительствами стран-членов содружества, а Европейским центральным банком (ЕЦБ). Министерство финансов Германии не всегда согласно с ней.
Шойбле добавил, что неоднократно обращался к главе ЕЦБ Марио Драги и говорил, что политика регулятора слишком экспансивна. Она ведет к увеличению сальдо внешней торговли ФРГ, считает министр.