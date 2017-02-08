Морковь улучшает работу легких

Сырая морковь уже давно признана одним из самых полезных продуктов. Как правило, рекомендуют этот овощ маленьким детям, однако и взрослым полезно включить в свой рацион морковь. Последние исследования ученых показали, что морковь содержит бета-каротин, который улучшает работу легких, как у некурящих людей, так и у заядлых курильщиков.



Бета-каротин является предшественником витамина А и обладает антиоксидантными свойствами (препятствует образованию свободных радикалов, которые оказывают повреждающее действие на клетки). Бета-каротин содержится в моркови, красном перце, тыкве, манго и других красных и оранжевых овощах и фруктах, а также в шпинате и брокколи.

Витамин Е также является мощным антиоксидантом. Основными источниками витамина Е служат растительные масла, авокадо, семена подсолнечника, жирная рыба, яйца.