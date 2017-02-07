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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Каждый кусочек позвоночника несет персональную ответственность за внутренний орган
    Опубликовано: 2017-02-07 16:44:48

    Мануальная терапия призвана решать задачи восстановления позвоночника. К врачам – мануальным терапевтам, как правило, приходят для «реставрации» здоровья спины, но ведь спина не может существовать в узком понимании. Наш организм – это взаимосвязанная система. Все процессы, которые в нем протекают, можно рассмотреть на разных уровнях, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    Простой пример: когда у человека только начинает развиваться аппендицит, он сгибается в правую сторону. Для специалистов это является верным признаком нарушения. Точно так же реакцию можно проследить «с другой стороны». Допустим, у человека появляется проблема с позвоночником – травма или последствия перенапряжения.
    Позвоночник – это один из опорных узлов нашего организма. Каждый его участок связан с определенным органом. При травме нервные окончания могут сдавливаться из-за отека. Тогда поступающий с этого уровня сигнал оказывается измененным. А это в свою очередь негативно влияет на функцию соответствующего органа.


    На наше здоровье синхронно оказывает влияние изобилие факторов. Эти моменты способны взаимно увеличивать болезненное действие и поддерживать начавшуюся патологию. Но как бы то ни было, приведя в стабильное состояние позвоночник, с помощью мануальной терапии создается шанс эффективно облегчить положение пациента и нормализовать функционирование его внутренних органов.

    medicus.ru

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