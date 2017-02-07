Физические упражнения повышают работоспособность головного мозга, и, возможно, стимулируют образования новых нейронов в отделах, возрастные изменения которых связаны с возрастным снижением памяти. К таким выводам пришли американские ученые, сопоставив результаты экспериментов с мышами и данные исследований с участием добровольцев.
В ходе экспериментов с мышами сотрудники Колумбийского университета и Института Салка (Ла Йолла, Калифорния) оценивали интенсивность кровотока в мозге грызунов при помощи
На втором этапе исследования ученые привлекли к экспериментам 11 добровольцев, которым пришлось пройти 3−месячный курс тренировок в спортзале. Не имея возможности провести анализ тканей мозга участников, исследователи опирались на результаты
Данные обследований, проведенных до и после курса тренировок, показали значительное увеличение кровотока в зубчатой извилине гиппокампа — отделе, в котором локализуются функции памяти. Постепенное снижение памяти, наблюдающееся у большинства людей после 30 лет, принято связывать с возрастным сокращением числа нервных клеток в зубчатой извилине. Как отмечают исследователи, увеличение объема кровотока было прямо пропорционально спортивным достижениям участников эксперимента.
«Примечательные параллели в изменениях объема кровоснабжения гиппокампа мышей и человека указывают на то, что в основании этого эффекта лежат одни и те же механизмы», — считает один из авторов исследования доктор Скотт Смолл (Scott Small).
По мнению исследователей, повышенное кровоснабжение данного отдела мозга может свидетельствовать о том, что под действием физических нагрузок у людей в нем, также как и у грызунов, происходит образование новых нервных клеток.
В будущем авторы научной работы, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences, намерены попытаться установить оптимальный режим упражнений, наиболее благотворно влияющий на состояние головного мозга пациентов с возрастной потерей памяти.
medicus.ru