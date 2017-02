Физические упражнения улучшают работу мозга

Физические упражнения повышают работоспособность головного мозга, и, возможно, стимулируют образования новых нейронов в отделах, возрастные изменения которых связаны с возрастным снижением памяти. К таким выводам пришли американские ученые, сопоставив результаты экспериментов с мышами и данные исследований с участием добровольцев.



В ходе экспериментов с мышами сотрудники Колумбийского университета и Института Салка (Ла Йолла, Калифорния) оценивали интенсивность кровотока в мозге грызунов при помощи магнитно-резонансной томографии, а также изучали клеточный состав определенных отделов мозга животных. В результате выяснилось, что в гиппокампе мышей, подвергавшихся повышенным физическим нагрузкам, наблюдается заметное увеличение кровотока и ускоренное образование новых нервных клеток.