Женская фигура меняется со сменой времени года

В желании достичь идеала одни готовы сидеть на диете до полного изнеможения, другие, напротив, не знают, как бы сделать выступающие части покруглей и глаже.

Однако, как выясняется, в этом деле питание, физические нагрузки и наследственность определяют далеко не все. Не в последнюю очередь изгибы тела зависят от времени года. Сезонные изменения заставляют подкожные жировые отложения перемещаться, меняя фигуру тем или иным образом. Эту удивительную закономерность обнаружили канадские ученые.



Как установили исследователи, сезонная «миграция» жиров связана с колебаниями уровня тестостерона в крови. Этот половой гормон, часто ассоциирующийся с агрессивностью и объемом мышечной массы, имеется как у мужчин, так и у женщин, но в зависимости от пола оказывает на фигуру прямо противоположный эффект. С наступлением лета уровень тестостерона у всех людей повышается. При этом дамские формы становятся менее соблазнительными, оттого что жир перемещается к талии.



У мужчин снижение до минимума тестостерона в холодное время года, наоборот, заставляет увеличиваться жировые отложения в брюшной области. Таким образом, слабый пол отличается особенной пышностью форм зимой и весной, представители же сильного половины человечества выглядят наиболее мужественно по весне, когда объем их талии и бедер выравнивается относительно друг друга и мужчина лишается зимней женоподобности.



medicus.ru