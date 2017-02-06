Дженерик виагры

Приобретение вигары в интернет магазинах

Знаменитая «синяя таблетка» вот уже более 40 лет сохраняет мир в семьях и помогает наладить сексуальные отношения в случае функциональной импотенции и нарушения эрекции. В наши дни Виагра купить можно в любой аптеке без рецепта врача, однако в любой рекомендации по применению этого препарата обязательно подчеркивается настоятельная необходимость врачебной консультации, особенно для мужчин старшего возраста.

Сейчас все положительные и отрицательные свойства этого препарата отлично изучены и хорошо знакомы врачам и пользователям со стажем. Это средство обладает множеством полезных качеств, но главное его предназначение — лечение эректильной дисфункции и возвращение гармонии в интимные отношения пары.

Состав, назначение и применение препарата

Основное действующее вещество препарата — это Силденафил, избирательный ингибитор фосфодиэстеразы 5 типа. Это вещество способствует активной циркуляции крови в органах малого таза и ее приливу к пещеристым телам пениса, что усиливает его снабжение кровью и создает качественную эрекцию. Действовать препарат начинает примерно через полчаса после приема и сохраняет свою эффективность в течение 4 — 5 часов. В это время мужчина может выполнять неоднократные половые акты, так как в промежутках между ними организм достаточно быстро восстанавливается. Для возникновения эрекции необходимо соответствующее сексуальное стимулирование.

Купить Виагру можно в различной дозировке — стандартной в 100 мг, 50 и 25 мг. Дженерики могут иметь 130, 150, 200 мг. Принимают таблетку в 100 мг раз в сутки, дозировку можно уменьшать, а при необходимости увеличивать, но только по совету врача.

Противопоказания и побочные эффекты

Виагра обычно хорошо переносится, но иногда вызывает приливы крови к лицу и груди, чувство жара, головную боль и головокружения, расстройства пищеварения. Для избавления от симптомов можно снизить дозировку.

Противопоказаниями являются следующие состояния и заболевания:

Детский и пожилой возраст.

Тяжелые сердечно-сосудистые патологии.

Заболевания печени и почек.

Прием нитратов и некоторых других лекарств.

Перед приемом средства нужна консультация с врачом.

Где лучше всего приобрести лекарство

Покупать препарат лучше всего в проверенных местах, например, в интернет-аптеке gusar.com.ua, где клиентам предлагаются проверенные и безопасные средства, имеющие сертификаты качества и соответствия, выданные компетентными органами.