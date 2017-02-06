Сергій Рибалка: «Новий законопроект – крок до стимулювання кредитування» Опубликовано: У Верховній Раді України зареєстровано законопроект щодо підвищення довіри між банками та їх клієнтами (№6027), який направлений на стимулювання кредитування національної економіки. Про це заявив Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності Сергій Рибалка, коментуючи внесену ним законодавчу ініціативу.

За його словами, чинне українське законодавство має низку прогалин, які гальмують кредитування. Сергій Рибалка підкреслив, що зараз банківська система має достатню ліквідність, але кошти банків давно не спрямовуються на довгострокове кредитування. Постійне зростання частки поганих активів в портфелях банків призводить до нарощування резервів та докапіталізації банківських установ. Але у їхніх власників немає для цього достатньо коштів.

«Така ситуація негативно позначається на функціонуванні банківської системи та економіки України в цілому. Водночас, це погано впливає на результати фінансової діяльності банків, створює складнощі для кредиторів і позичальників, знижує довіру населення до банківської системи та унеможливлює відновлення кредитування реального сектору економіки України. Щоб змінити ситуацію необхідно захистити права як споживачів фінансових послуг, так і кредиторів», – зауважив Сергій Рибалка.

Політик констатував, що через відсутність ефективних механізмів повернення коштів у банківську систему України, обсяги надання банківських кредитів в Україні різко знизились. «Банківське кредитування є індикатором економічного стану держави, фактично це основа для розвитку всіх секторів економіки. Разом з цим, вплив обмеженого доступу до фінансування є дуже сильним, особливо під час нинішньої складної економічної ситуації. Компаніям потрібні кошти для фінансування оборотного капіталу та інвестицій. Це одна з головних умов для відновлення економіки. Запропонований законопроект повинен зняти системні перешкоди на шляху відновлення кредитування», – сказав Сергій Рибалка.

Він зазначив, що прийняття законопроекту дозволить зменшити ризики на всіх стадіях кредитування.

«Сподіваюсь, що реалізація закону зменшить обсяг проблемних кредитів у майбутньому. Зменшення ризиків банків має здешевити кредити для підприємств і громадян. Дешеве кредитування є одним з головних факторів економічного зростання. А це є головною метою всіх органів влади задля зростання добробуту населення України», – наголосив Сергій Рибалка. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.