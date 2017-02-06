Виробники проти підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення – звернення до Прем’єр-міністра Опубликовано: Українські виробники та експортери виступили проти анонсованого Мінінфраструктури підвищення на 25% тарифів на вантажоперевезення залізницею. Низка провідних ділових асоціацій та об’єднань наголошують: від цього зросте собівартість продукції, а отже погіршиться її конкурентоспроможність на зовнішніх ринках, значно знизиться рівень прибутковості підприємств промислового сектору. Погоджуючись із потребою модернізації рухомого складу та залізничних колій «Укрзалізниці», ділова громада втім вимагає доопрацювання вищезазначеного проекту – із техніко-економічними розрахунками, прогнозом впливу на виробників та зовнішню торгівлю, прозорим планом використання коштів. Відповідного листа із консолідованою позицією вітчизняних асоціацій УСПП направив Прем’єр-міністру України В.Гройсману.

Як розповіли в самому союзі, намір підвищення на чверть тарифи на вантажоперевезення створює значні ризики для індустрії та й самої економіки. Мова йде про «вимивання» мільярдів гривень із оборотних коштів АПК, металургії, машинобудівного сектору тощо. Так, за підрахунками Аграрного союзу України, левова частка з 10,9 млрд. гривень, на які буде збільшено тарифи, ляже тягарем, перш за все, на плечі вітчизняного сільгоспвиробника.

«Зміна умов оподаткування виробника сільгосппродукції у 2016 році "вимила" з сектору як мінімум 25 млрд. гривень. Тепер мова йде про ще 8-10 млрд. грн. Це загрожує згортанням виробництва, зниженням обсягів експорту і відповідним зростанням курсу долару», – кажуть експерти-аграрії.

За словами президента УСПП, голови Антикризової ради громадських організацій Анатолія Кінаха, для багатьох промисловців залізниця є безальтернативним видом транспорту – до 90% їх продукції перевозиться саме таким чином. Саме через це стрімке зростання цін болюче відіб’ється по їх бюджету, призведе до скорочення виробництва.

«Зношеність рухомого складу в нас катастрофічна – до 85%. Зараз, щоправда, є певні зрушення щодо вирішення цієї проблеми: прийняті відповідні рішення в рамках Національного комітету з промислового розвитку. У промисловців є розуміння того, що на модернізацію залізниці потрібні кошти. Однак чому це роблять проблемою споживачів послуг вантажоперевезення? Непорушним є закон економіки – спочатку покращена послуга, а в нашому випадку це швидкість, вантажоємність, доступність вагонів тощо, а потім – зростання ціни. Ще раз наголошуємо: додатковим фінансовим ярмом за тиском монополіста питання не вирішиш, тим паче, що зростання на 30% та 15% тарифів в попередні роки жодного позитивного впливу на стан з вантажоперевезеннями не мало. Необхідно обговорити цю ситуацію із виробниками, експортерами, знайти компромісне рішення», – зазначив він.

Експерти Антикризової ради переконані: збільшені фінансування ремонту основних засобів залізниці, який має вестися за рахунок амортизаційних відрахувань, намагаються додатково перекласти на собівартість послуг.

Є запитання в ділової громади і до фінансових планів самої «Укрзалізниці»: куди будуть спрямовані ці кошти, яка ефективність їх використання? Попередні підвищення тарифів до якісних змін в послугах не призвели. Більше того, не так давно виникла критична ситуація із нестачею вагонів та їх зношеністю. Незважаючи на збільшення тарифів, із року в рік не виконуються заплановані обсяги закупівель тягових агрегатів, вантажних вагонів, запасних частин та обладнання. Тому учасники ринку чекають на чітке обгрунтування необхідності перегляду тарифів, оприлюднення фінансових планів, а також відкритого обговорення цих проблем.

В цілому виробники переконані: важливо реформувати «Укрзалізницю», створюючи ефективне сучасне транспортне підприємство, не за рахунок споживачів її послуг, а через професійний менеджмент та розвиток системи замовлень у національних виробників.

Відповідно, ділові кола чекають від уряду розуміння та діалогу, а не посилення фінансового навантаження.

Нагадаємо, нещодавно було проведено низку обговорень анонсованого зростання тарифів на залізничні перевезення в колі учасників ринку, в тому числі – за участі Державної регуляторної служби. Вони виступили проти такого рішення без відповідних розрахунків та закликали створити Національну комісію з регулювання сфери транспорту, яка візьме на себе функції тарифоутворення, в тому числі й на залізниці. І лише після детального вивчення, оприлюднення обґрунтувань тощо, готові повернутися до розгляду підвищення цін. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.