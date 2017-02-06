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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Госдолг Украины за год вырос на 8% — до $71 миллиарда
    Опубликовано: 2017-02-06 13:45:24

    В гривневом эквиваленте общая сумма государственного и гарантированного государством долга на конец декабря составила 1,930 трлн грн.
     
    Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец декабря 2016 года составила 70,97 млрд долл., что на 8,3%, или на 5,47 млрд долл., больше показателя на начало года.

    Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, в гривневом эквиваленте общая сумма государственного и гарантированного государством долга на конец декабря составила 1,930 трлн грн, что на 22,7%, или на 357,58 млрд грн, больше показателя на начало года.

    Показатель госдолга соответствует пределам, установленным в государственном бюджете Украины на конец 2016 года на уровне 1,946 трлн грн. С учетом оценок номинального ВВП Украины за 2016 год, обнародованных Национальным банком Украины, на уровне 2,358 трлн грн, показатель госдолга на конец года составил 81,8% ВВП.

    Инф. delo.ua

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