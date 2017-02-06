Бізнес-омбудсмен підбив підсумки 2016 року Опубликовано: Інституція відзвітувала про результати діяльності у минулому році.

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У 2016 році Рада бізнес-омбудсмена отримала на розгляд 868 скарг від підприємців з усіх областей України і закрила 570 розслідувань – майже в 4 рази більше, ніж у 2015 році. Абсолютна більшість скаржників – 95% – задоволена роботою з командою Ради бізнес-омбудсмена.

«Результати, які бізнес отримав від співпраці з Радою бізнес-омбудсмена, вселяють оптимізм. Лише у фінансовому виразі наша допомога бізнесу склала 6 млрд. грн., а за весь період нашої діяльності перевищила 8,7 млрд. грн.», – повідомив бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета під час прес-конференції 3 лютого в Києві.

Майже половина всіх звернень надійшла з м. Києва (371). Регіонами-лідерами за кількістю поданих скарг є Київська (94), Харківська (51), Одеська (41), Дніпропетровська (40) та Львівська (34) області.

Більшість поданих скарг (75%) припадає на представників малого та середнього місцевого (79%) бізнесу. Серед найактивніших індустрій, які скаржилися бізнес-омбудсмену – оптова торгівля (20%), промислове виробництво (19%), сільське господарство (8%), приватні підприємці та представники ринку нерухомості (по 7%).

Найчастіше бізнес скаржився на дії податкових органів (49%), силових структур (19%), законопроекти та зміни до них (8%), дії державних регуляторів (8%) та органів місцевого самоврядування (7%). При цьому діалог з державними органами став значно продуктивнішим: частка виконаних рекомендацій зросла до 87% на кінець 2016 року, а Державна фіскальна служба, на яку стабільно надходить найбільше скарг, виконала 91% наданих Радою рекомендацій.

У 2016 році Рада бізнес-омбудсмена підготувала 3 пакети системних рекомендацій до уваги Уряду України щодо захисту та контролю за конкуренцією, зменшення корупційних ризиків та створення умов для залучення інвестицій у сферу будівництва, взаємодії між бізнесом та місцевими органами влади.

У 2016 році бізнес-омбудсмен підписав 5 меморандумів про співпрацю з ключовими державними органами, що мають значний вплив на бізнес-клімат в Україні: Національною Поліцією, Національним агентством із запобігання корупції, Міністерством екології та природних ресурсів, Київською міською державною адміністрацією, Національним антикорупційним бюро.

Бізнес-омбудсмен продовжив програму робочих візитів до регіонів України, де він зустрічається з підприємцями та посадовцями та обговорює актуальні проблеми, пов’язані з веденням бізнесу в регіонах. У 2016 році бізнес-омбудсмен відвідав 10 областей України: Вінницьку, Херсонську, Запорізьку, Закарпатську, Чернівецьку, Тернопільську, Хмельницьку, Сумську, Житомирську та Луганську. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.