Три правила безопасного шопинга на маркетплейсах

Для многих покупателей экономия как мотивация для шоппинга в интернете уходит на второй план. Теперь для них не менее важна безопасность онлайн-покупок. Как покупателю обезопасить себя от недобросовестных продавцов, рассказывает Виктор Кириченко, руководитель онлайн-маркета продавцов Bigl.ua.

Специалисты по электронной коммерции прогнозируют стремительный рост количества интернет-покупателей в 2017 году. Однако привлечь их акциями, распродажами и низкими ценами уже будет не так просто, как раньше. Сегодня покупателям нужна гарантия безопасности покупок. Именно поэтому торговые площадки в интернете внедряют программы защиты сделок — материально страхуют каждый правильно оформленный заказ. Чтобы любая покупка на маркетплейсе была безопасной, важно следовать трем основным правилам. Давайте подробно разберем каждое из них.

Оценивайте стоимость товара и изучайте отзывы

Главный признак потенциального мошенничества — подозрительно низкая цена на товар. Стоимость товаров на маркетплейсе действительно может быть ниже, чем в офлайновом магазине, так как продавцы экономят на коммерческих расходах. Но обратите внимание, что нормальное отклонение цены от средней на рынке — 10–25%. Подумайте трижды перед оформлением заказа на товар со скидкой 60-80%, особенно у продавцов с низким рейтингом.

Также внимательно изучите отзывы покупателей. На большинстве маркетплейсов оценить работу продавца может только пользователь, который сделал заказ и оплатил его.

Покупайте только через корзину

Перед оформлением заказа обязательно обсудите с продавцом все детали сделки. Заранее договоритесь о проверке или примерке товара, обговорите условия возврата. Только обратите внимание, что консультация по телефону — плюс к качеству обслуживания продавца, а оформление заказа в личном разговоре — простейший способ обмана покупателя.

Работает это так: перед оформлением заказа вы связываетесь с продавцом по телефону, через соцсети или электронную почту. После обсуждения всех деталей он просит отправить полную или частичную предоплату за заказ и в разговоре дает личные реквизиты для денежного перевода. Такой вариант сделки выгоден мошенникам: заказы, оформленные в личном разговоре, служба поддержки маркетплейса не может отследить и доказать их совершение. Так, если вы не получите товар или он будет с дефектом, программа защиты покупок не покроет ваши убытки. Помните, маркетплейсы страхуют только покупки, оформленные через корзину. К примеру, Bigl.ua возмещает до 5 000 грн независимо от количества заказанных товаров.

Оплачивайте покупку после получения

Чтобы обезопасить себя, по возможности выбирайте доставку товара курьером с послеоплатой или отправку почтой с оплатой наложенным платежом. Старайтесь не переводить деньги на личный счет продавца, если покупаете у него впервые.

Если продавец настаивает на денежном переводе, рекомендую отправлять деньги только на реквизиты, опубликованные на сайте компании. Не забывайте сохранять документы, подтверждающие оплату заказа.

Всегда перед шоппингом читайте условия программы безопасности покупок портала и игнорируйте попытки продавцов их нарушить. Благодаря этому вы с меньшей вероятностью столкнетесь с мошенником или получите некачественный товар без возможности возврата.

Виктор Кириченко

руководитель онлайн-макета Bigl.ua

Инф. delo.ua